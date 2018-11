Engelse arbiter drie weken geschorst na ‘steen, papier, schaar’ voor duel

Scheidsrechter David McNamara hoeft de komende weken niet in actie te komen, zo bevestigt een woordvoerder van de Engelse voetbalbond (FA) tegenover de BBC. De arbiter heeft deze straf om een betrekkelijk curieuze reden ontvangen: hij besloot de aanvoersters voorafgaand aan een wedstrijd in de Women’s Super League ‘steen, papier, schaar’ te laten spelen.

McNamara was zijn muntje in de kleedkamer vergeten en kon de toss daarom niet op de traditionele manier verrichten. Een muntje tossen is volgens de spelregels verplicht. De arbiter besloot de aanvoersters van Manchester City en Reading, Steph Houghton en Kirsty Pearce, ‘steen, papier, schaar’ te laten spelen, waarna de winnaar daarvan kant mocht kiezen. Joanna Stimpson, hoofd scheidsrechterszaken bij de vrouwenafdeling van de FA, noemt het incident ‘a moment of madness’.

“De scheidsrechter vergat zijn muntje en had haast, omdat de wedstrijd live werd uitgezonden op televisie. Hij had zich beter moeten voorbereiden. Dit is ongepast, onprofessioneel en teleurstellend”, stelt Stimpson in gesprek met The Times. McNamara hoeft in ieder geval tot 16 december niet in actie te komen. Een woordvoerder van de FA bevestigt dat de arbiter is gestraft voor ‘not acting in the best interests of the game’.