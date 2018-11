Löw: ‘Als we degraderen, betekent dat niet het einde van de wereld’

Indien Oranje vrijdagavond wint van Frankrijk, eindigt Duitsland zeker als laatste in de poule en degradeert die Mannschaft in de Nations League. Desondanks vreest Joachim Löw, bondscoach van de Duitsers, niet voor het einde van de groepsfase. De keuzeheer stelt dat het geen ramp is als Duitsland degradeert.

“We hebben misschien de fout gemaakt om de Nations League iets te belangrijk te maken. Dus als we degraderen, betekent dat niet het einde van de wereld”, tekent Kicker op uit de mond van Löw tijdens de persconferentie voorafgaand aan de oefeninterland tegen Rusland, die donderdagavond in Leipzig wordt afgewerkt. “Dat zullen we moeten accepteren. Na een degradatie, kan je ook weer promoveren.”

“Voor een toernooi is dat niet belangrijk. We zullen ons na een eventuele degradatie focussen op de EK-kwalificatiecyclus, dat is het belangrijkste”, vervolgt de bondscoach. “Het resultaat in het duel met Rusland is niet zo belangrijk. Het gaat om de inzichten die we kunnen opdoen in die wedstrijd. In het laatste duel met Frankrijk hadden we al een relatief jonge selectie. Die jongens hebben aan elkaar kunnen wennen en er moet de juiste mix gaan ontstaan.”

Marco Reus zal in Leipzig niet van de partij zijn en lijkt ook de wedstrijd tegen Nederland in Gelsenkirchen over te moeten slaan. “Ik heb Toni Kroos een aantal dagen vrijaf gegeven en hij zal vrijdag bij de selectie aansluiten. Julian Draxler en Mark Uth zijn er helaas niet bij. De afwezigheid van Draxler heeft te maken met privé-omstandigheden, al is het mogelijk dat hij komende maandag tegen Nederland er weer bij is.”