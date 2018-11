Mazraoui: ‘Toen kwam hij naar me toe om moed in te praten, dat siert hem’

De vandaag jarige Noussair Mazraoui, 21 jaar, heeft het afgelopen jaar veel meegemaakt. De rechtsback heeft zich opgewerkt tot vaste kracht bij Ajax en is inmiddels ook Marokkaans international. Mazraoui heeft een flinke transformatie ondergaan, aangezien hij van middenvelder veranderde in een vleugelverdediger.

"Ik ben doorgebroken als rechtsback. Sta er lekker voor op die plek. Dus ik weet niet of het slim zou zijn om dan van rol te wisselen", zegt Mazraoui in gesprek met ELF Voetbal. De jongeling zegt dat hij nog altijd kan fungeren als middenvelder. “Als ik in een wedstrijd op mijn oude positie terechtkom, weet ik gelukkig ook wat ik moet doen."

Zijn geslaagde rol als rechtervleugelverdediger heeft Mazraoui naar eigen zeggen ook te danken aan de goede samenwerking met Hakim Ziyech. "Ik weet blind wat Hakim gaat doen. Ik speel nu een tijdje met hem aan de flank. Als ik hem de bal aanspeel en eroverheen ga, dan weet ik al of hij hem gaat geven of niet”, aldus Mazraoui.

Ook buiten het voetbal om gaat Mazraoui veel om met de 25-jarige spelmaker van de Amsterdammers. "Hij is echt een persoonlijkheid. Heeft zijn eigen mening. Een groot hart. Dat merkte ik al meteen vanaf mijn eerste training bij het eerste elftal. Toen kwam hij al naar me toe om me moed in te praten. Dat siert hem”, besluit het talent.