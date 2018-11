‘Barcelona om de tafel met zaakwaarnemer om situatie te bespreken’

Ousmane Dembélé is momenteel het gesprek van de dag in Spanje. De aanvaller van Barcelona was zonder opgaaf van reden afwezig bij de training afgelopen week en was bij het duel met Real Betis (3-4 verlies) naar verluidt slechts vijf minuten voor aanvang van de partij, terwijl ook reservespelers ruim op tijd aanwezig moeten zijn. Volgens Mundo Deportivo heeft de zaakwaarnemer van Dembélé contact gezocht met de clubleiding.

Naar verluidt zat zaakwaarnemer Moussa Sissoko dinsdag met Eric Abidal en Pep Segura om de tafel om de situatie van de Franse aanvaller te bespreken. Uit het gesprek zou geconcludeerd zijn dat men een streep wil trekken onder de soap, waarbij zou zijn benadrukt dat Dembélé nog altijd een belangrijke speler is voor de Catalaanse grootmacht.

Clément Lenglet begrijpt de heisa rond Dembélé niet, zo laat de verdediger woensdag weten. “Als Dembélé zondag in de tribune erg serieus keek, kan ik dat wel begrijpen, hoor”, citeert Goal uit de mond van de Franse stopper. “We waren aan het verliezen en als mensen beginnen te lachen, wordt het ook niet goed opgevat. Volgens mij zijn er geen problemen met hem. Hij was ziek en kon de training niet halen. De trainer koos voor een andere speler, dat gebeurt.”

Carles Puyol zegt te hopen dat ploeggenoten van de 21-jarige aanvaller hem gaan helpen. “Ik weet niet hoe de kleedkamer tegenwoordig werkt, maar het is duidelijk dat iedereen Dembélé moet helpen. Soms, als je jong bent, realiseer je niet wat je hebt en waar je bent. Zo laat je dingen glippen. Ik hoop dat hij geholpen wordt”, aldus de oud-verdediger in gesprek met Mundo Deportivo.