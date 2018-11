‘Ibrahimovic komt steeds dichterbij rentree voor vier miljoen per jaar’

De transfer van Zlatan Ibrahimovic van Manchester United naar Los Angeles Galaxy in maart van dit jaar leek het einde van de Zweed op de Europese velden te betekenen. De afgelopen weken wordt de inmiddels 37-jarige spits echter weer in verband gebracht met clubs als Real Madrid en AC Milan en vooral i Rossoneri lijken vast van plan om werk te maken van de komst van Ibrahimovic.

Het doorgaans goed ingevoerde Sky Italia bericht woensdagmiddag namelijk dat zaakwaarnemer Mino Raiola constant in contact staat met technisch directeur Leonardo om een rentree van de Zweed op poten te zetten. Ibrahimovic was tussen 2010 en 2012 al actief in het rood-zwart en zou niet afwijzend staan tegenover een terugkeer naar het San Siro.

De aanvaller verdient op het moment 1,33 miljoen euro in Los Angeles, al wordt dat bedrag door allerhande sponsordeals flink aangevuld. Ibrahimovic zou bij Milan echter niet op zoek zijn naar een megasalaris en genoegen nemen met een jaarlijks bedrag dat rond de vier miljoen euro ligt. De grootste sta-in-de-weg voor een rentree van de spits vormt echter de lengte van zijn contract.

Milan wil hem in de winterstop het liefst voor een halfjaar vastleggen, met de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen. Het kamp Ibrahimovic is daarentegen uit op een verbintenis met daarin een gegarandeerd dienstverband van achttien maanden. Zijn contract bij LA Galaxy loopt daarnaast nog door tot het einde van het aankomende seizoen in de Major League Soccer, waardoor er mogelijk een transfersom op tafel moet komen.