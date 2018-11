‘Ik heb niet jaren bij Chelsea gespeeld om zomaar ergens anders heen te gaan’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Kyle Scott, de Chelsea-huurling in Velsen-Zuid.

Door Chris Meijer

Voor Kyle Scott was het afgelopen zomer een behoorlijke omslag. De twintigjarige middenvelder verruilde Londen en Chelsea voor Velsen-Zuid en Telstar. Van trainingscomplex Coham en Stamford Bridge naar het Rabobank IJmond Stadion op sportpark Schoonenberg. “Het is inderdaad wel even wat anders”, glimlacht Scott. “Ik woonde lang in Londen, nu woon ik hier om de hoek. In het begin was het vrij stil voor me. Ik voelde me niet alleen, maar het was wel lastig. Uiteindelijk ben ik hier om te voetballen. Het maakt niet uit waar je heen gaat, de eerste weken moet je altijd wennen. Na een tijdje vind je de dagelijkse routine. Als we een paar dagen vrij hebben, probeer ik even naar huis te gaan. Deze situatie maakt het voor mij makkelijker om me te focussen op het voetbal. Thuis heb je nog dingen als vrienden, een vriendin. Op dit moment ben ik hier alleen, dus het is alleen voetbal, voetbal, voetbal.”

Tot dusver speelde Scott elf wedstrijden voor Telstar, waarin hij tot twee doelpunten kwam. De speelminuten waren de reden dat hij Chelsea afgelopen zomer verliet. De middenvelder werd op tienjarige leeftijd door the Blues overgenomen van Southampton en doorliep vervolgens de jeugdopleiding. In de academie van Chelsea won Scott onder meer twee keer de Youth League. In de zomer van 2017 nam manager Antonio Conte hem in de voorbereiding mee op tournee naar China, waar hij invalbeurten kreeg in de oefenwedstrijden tegen Arsenal en Internazionale. Na de pre-season was het de bedoeling dat Scott op huurbasis zou vertrekken. Reading, waar Jaap Stam destijds nog de scepter zwaaide, leek hem tijdelijk te gaan overnemen van Chelsea, maar een overstap naar the Royals ketste op het laatste moment af.

In zijn tot dusver enige duel in de hoofdmacht van Chelsea, in de FA Cup tegen Hull City (4-0).

Chelsea besloot Scott binnenboord te houden en Conte nam hem op in zijn Champions League-selectie. “Het was geweldig, iedere dag trainde ik met spelers als Eden Hazard, Cesc Fàbregas, Willian en David Luiz. Je leert heel veel van hen, zij horen bij de beste spelers ter wereld. Het was de eerste keer dat ik een manager als Conte had, maakte zijn benadering mee. Ik genoot er iedere dag van. Ik werd wakker en kon niet wachten om te gaan. In eerste instantie denk je er niet over na. Maar als je clips op het internet ziet, dan ga je denken: ik train iedere dag met Hazard. Voor jonge spelers is het fantastisch”, vertelt Scott over vorig seizoen. De middenvelder maakte een jaar geleden tevens zijn officiële debuut in het eerste elftal van Chelsea, toen hij een half uur voor tijd in het veld kwam in het met 4-0 gewonnen FA Cup-duel met Hull City. Het was echter zijn enige optreden in de hoofdmacht en verder speelde hij in het hele seizoen slechts elf wedstrijden voor de Onder-23 van Chelsea.

“Ik kan niet zeggen dat ik er niet van genoten heb. Het is fantastisch, maar hooguit voor een jaar. Na een aantal maanden begint door je hoofd te spoken dat je niet speelt. Iedereen zou er gek van worden als hij alleen traint, bij welke club dan ook. Bij Chelsea zat ik vorig seizoen een aantal keer op de bank in de Premier League en in de Champions League. Ik zat tussen de topspelers, in stadions met 45.000 man op de tribune. Na een tijdje wordt dat lastig. Hier is wat minder publiek, maar ik kom aan spelen toe en daardoor ben ik gelukkiger.” Afgelopen zomer achtte Scott zichzelf om die reden rijp voor een tijdelijk vertrek bij Chelsea. De keuze viel bewust op een huurperiode in het buitenland. “Ik vond het een goed moment om de stap te zetten en mezelf meer te testen. Ik had ook in mijn comfortzone in Engeland kunnen blijven. Het leek mij goed om een jaar elders te spelen. Ook buiten het veld ontwikkel ik mezelf. Het is fijn om thuis iedereen om je heen te hebben, maar soms moet je ook iets anders ervaren.”

Gary Cahill geflankeerd door Kyle Scott.

Nadat Telstar zich meldde, ging Scott research naar de club doen. “Ik heb wedstrijden gekeken op de laptop, ben daarna hier naartoe gegaan om de coach en de technisch directeur te ontmoeten. Ik wist niet veel van deze competitie voordat ik hier kwam. Het feit dat clubs als Sparta, Twente en NEC in de Keuken Kampioen Divisie spelen, gaf een drive om hier naartoe te komen. Dat zijn topteams, die hebben op het hoogste niveau gespeeld en zijn interessante clubs om tegen te spelen”, legt hij uit. “Je kan de Eerste Divisie een beetje vergelijken met de League One, al denk ik dat de meeste teams meer kwaliteiten hebben dan de clubs op dat niveau in Engeland. Het is moeilijk te vergelijken, maar dit niveau is voor mij goed.”

“Je speelt iedere week tegen mannen. Als je jong bent, is dat het belangrijkste om je te ontwikkelen. Je moet niet iedere zes weken een wedstrijd spelen, maar iedere week. Je wordt sterker in fysiek opzicht, leert kleine dingen op het veld. Je kan het jeugdvoetbal hier niet mee vergelijken. Iedere wedstrijd daar is voorspelbaar”, vervolgt Scott, die eerder dicht bij een tijdelijke overstap naar Willem II was. “Ik ben een aanvallende middenvelder, die ervan houdt om te voetballen. You know? Hoe lager je gaat qua niveau, hoe meer het voetbal verandert. Dat is in Engeland ook zo, het spel is een stuk fysieker. Op dit moment gaan we steeds meer voetballen en dat werkt in mijn voordeel.”

Voor Scott was het even wennen om voor het eerst in tien jaar weer eens in een ander shirt dan dat van Chelsea te spelen. “Je went er wel aan. Van kleins af aan is Chelsea mijn club geweest. Natuurlijk wil ik nog steeds doorbreken bij Chelsea en daar een aantal jaar blijven spelen. Vorig jaar heb ik mijn debuut in het eerste elftal mogen maken, de volgende stap zou zijn dat ik uitgroei tot speler van Chelsea. Ik heb daar niet tien jaar gespeeld om zomaar ergens anders naartoe te gaan. Ik zal er alles aan doen om bij Chelsea te kunnen blijven en als ik nog een aantal keer verhuurd moet worden om vooruitgang te boeken, dan is dat zo. Ik wil zo hoog mogelijk spelen.” Scott benadrukt dat Chelsea de verhuurde spelers op de voet volgt. De middenvelder heeft de Noorse oud-spits Tore André Flo als zogenaamde ‘mentor’.

Kyle Scott juicht na zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-1).

“Er zijn ook spelers die verhuurd worden en niet aan spelen toekomen. Het is lastig om ergens op huurbasis te spelen. Als je een probleem hebt met de coach, ben je done.” Scott speelde bij Chelsea samen met onder meer Tammy Abraham, die reeds verhuurd werd aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa. Bij the Swans kende de spits een moeizame huurperiode. “Hij heeft ervoor gekozen om een stap terug te zetten naar de Championship, hij wist dat hij dat niveau aankan omdat hij het in de competitie al eens heel goed gedaan heeft. Daarna is hij naar de Premier League gaan. Dat bleek lastig voor hem, ook omdat je tegen topteams speelt. Nu is hij met Aston Villa naar een aanvallend team gegaan, een van de beste in de Championship en scoort weer iedere week. Dat is voetbal, het kan zo snel veranderen.”

“Het gaat om het maken van de juiste keuzes. Op jonge leeftijd is dat extra moeilijk, omdat je niet weet wat het beste is. Dat zal je ook nooit weten, pas als je kiest”, stelt Scott, die jeugdinterlands speelde voor Engeland en de Verenigde Staten. Hij kan daarnaast nog international worden voor Ierland of Italië, maar heeft nog geen definitieve keuze gemaakt. “Het meest recent kwam ik uit voor de Verenigde Staten, maar vorig seizoen speelde ik niet. Daardoor werd ik niet opgeroepen, dat is logisch. Op dit moment ben ik niet echt bezig met de keuze voor een interlandcarrière, ik focus me op mijn club. Als het telefoontje komt, zal ik naar de opties kijken. Ik weet zeker dat de Keuken Kampioen Divisie in ieder geval bekeken wordt.” Het contract van Scott bij Chelsea loopt tot medio 2019. “Voorafgaand aan dit seizoen had ik zoiets van: laat me ergens aan spelen toekomen, dan zien we daarna wel. Ik wil eerst hier beter worden en met Telstar de play-offs halen, dat is het doel. In de play-offs kan alles gebeuren.”

Naam: Kyle Scott

Geboortedatum: 12 december 1997

Club: Telstar

Sterke punten: steekpass, techniek, flair, overzicht.