Isco komt onder Santiago Solari nauwelijks aan spelen toe bij Real Madrid en naar verluidt zou de middenvelder een slechte relatie onderhouden met de trainer. De Spaanse spelmaker zou na zijn blindedarmontsteking kampen met overgewicht en Dani Ceballos erkent dat zijn ploeggenoot nog niet het volledige vertrouwen geniet van Solari.

“Hij heeft een ernstige blessure gehad en het is niet makkelijk om je daar uit te vechten”, zegt de 22-jarige middenvelder van de Spaanse grootmacht bij El Chiringuito. “De trainer nam twee weken geleden het stokje over (van de ontslagen Julen Lopetegui, red.) en zei dat Isco niet in de vorm verkeerde waarin hij zou moeten verkeren.”

“Solari is voetballer geweest en hij weet hoe de ploeg en hoe Real Madrid in elkaar steekt”, vervolgt Ceballos, die het in het interview opneemt voor Sergio Ramos. De verdediger van de Koninklijke krijgt regelmatig kritiek te verwerken vanwege zijn ruwe stijl tijdens wedstrijden. De aanvoerder geniet echter alle vertrouwen bij Real én de nationale ploeg van Spanje.

“Ramos heeft inderdaad een grote persoonlijkheid, niet iedereen mag hem. Hij verdient veel respect en hij heeft genoeg krediet opgebouwd om de meningen van derden te negeren. Ik denk niet dat er een hetze tegen hem is. Ellebogen en tegenstanders die bloeden, dat gebeurt. Vorig jaar brak hij zijn neus tegen Atlético Madrid en niemand zei er iets over.”