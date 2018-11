‘Ik denk dat ze bij Ajax nog altijd liever tegen De Graafschap spelen’

Vincent Kompany opperde dinsdag dat België en Nederland de krachten moeten bundelen en een BeNe-League zouden moeten oprichten om de strijd aan te gaan met de Europese top. Willem Vissers verwacht niet dat een dergelijke opzet er snel komt. "Ze zijn in Nederland op dit moment meer bezig met zichzelf dan met een BeNe-League", zo zegt hij tegenover Sporza.

Vissers heeft in de Volkskrant al vaker geschreven over de BeNe-League en is groot voorstander. Er wordt te veel lijdzaam toegekeken hoe het gat tussen de Europese top en de kleine landen steeds groter wordt, zo klinkt het. "Volgens mij zouden de twee landen er allebei beter van worden als de beste clubs uit België en Nederland samen één competitie zouden vormen."

"Sportief gezien zou het alleszins aantrekkelijker zijn. De Jupiler Pro League is een mooie competitie met mooie stadions, een fanatieke supportersbeleving en een andere stijl van voetballen", aldus Vissers. "In een markt van dertig miljoen mensen zouden de begrotingen van de clubs ook opgeschroefd kunnen worden. Ik zie alleen maar voordelen."

Vissers weet echter dat de behoefte in Nederland om een BeNe-League op te zetten niet echt leeft. De journalist spreekt over 'een gepasseerd station': "Qua afstanden valt het heel goed mee. Je moet de geesten rijp maken en die zijn daar in Nederland nog niet klaar voor. Ik denk dat ze bij Ajax nog altijd liever tegen De Graafschap spelen dan tegen AA Gent."