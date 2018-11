Jeugdig Ajax achter gesloten deuren te sterk voor sc Heerenveen

Een combinatieteam van de hoofdmacht van Ajax en Jong Ajax heeft woensdagmiddag op De Toekomst van sc Heerenveen gewonnen. Sebastian Pasquali, Danilo Pereira en Brian Brobbey waren trefzeker voor de Amsterdammers in de met 3-2 gewonnen wedstrijd, terwijl namens de Friezen onder meer Sam Lammers het net liet bollen.

Bekende namen als David Neres, Kostas Lamprou en Vaclav Cerny verschenen aan de aftrap en kregen bijval van een aantal talenten, waaronder de zestienjarigen Brobbey en Kenneth Taylor. Het jeugdige Ajax kwam na tien minuten spelen op achterstand nadat Lammers werd neergehaald in de zestien en zelf de penalty hard door het midden voorbij Lamprou knalde.

Heerenveen slaagde er echter niet in om deze voorsprong lang in stand te houden, aangezien Pasquali even later na een indraaiende vrije trap op de goede plek stond om de rebound binnen te werken. Na rust bleef Ajax de bovenliggende partij en schoot Pereira zijn ploeg op aangeven van Cerny via het been van een verdediger op voorsprong.

Cerny en Neres werden vervolgens naar de kant gehaald voor Leo Thethani en Sontje Hansen en de twee zagen vanaf de zijkant hoe Brobbey met een schot van dichtbij voor de 3-1 zorgde. De bezoekers kwamen via een tweede strafschop van Nemanja Milhajlovic nog wel terug tot 3-2, maar wisten de achterstand uiteindelijk niet meer weg te poetsen.