‘Zoals het er nu uitziet, is het bij PSV niet echt positief voor mij’

Jong Oranje werkt momenteel met tien debutanten toe naar de oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland van vrijdag en Armando Obispo is een van de nieuwe namen in het keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi. De verdediger van PSV doorliep tot nu toe praktisch alle vertegenwoordigende jeugdelftallen en mag zich nu gaan melden bij de laatste trede voor het grote Oranje. Voor de negentienjarige Obispo kwam zijn uitverkiezing als een kleine verrassing.

“Ik kreeg een berichtje van iemand van Oranje Onder-20 met daarin ‘Armando, gefeliciteerd’ en toen dacht ik: ‘Waarom feliciteert hij mij nou?’. Daarna keek ik online en zag ik de lijst met namen en ik stond daar ook tussen, dat is leuk”, legt hij uit in gesprek met Omroep Brabant. Jong Oranje greep onlangs naast deelname aan het EK dat volgend jaar wordt georganiseerd in Italië en San Marino en werkt nu met een nieuwe groep toe naar het EK dat in 2021 wordt gespeeld.

Obispo vindt het mooi dat hij daar deel van uit mag maken: “Tegen Duitsland is vooral een meetmoment om te kijken waar we staan. Zij hebben veel kwaliteit en zullen met een wat oudere ploeg spelen omdat zij wel naar het EK toewerken”, vervolgt hij. De jonge verdediger moet het bij zijn club nog vooral doen met wedstrijden bij Jong PSV en heeft niet al te hoge verwachtingen voor de huidige voetbaljaargang wat betreft zijn kansen bij de hoofdmacht: “Zoals het er nu uitziet, is het niet echt positief voor mij. Zo eerlijk moet je gewoon zijn.”

“Maar ik blijf keihard werken en hopen dat ik mijn plekje kan afdwingen. In het voetbal kan alles heel snel veranderen, dus ik moet gewoon zorgen dat ik keihard blijf werken en dan gaan we het vanzelf wel zien”, vervolgt hij. Over een eventuele verhuurbeurt in de winterstop heeft hij nog niet gesproken met trainer Mark van Bommel: “Nee, daar heb ik het nog niet met hem over gehad. Ik speelt tot nu toe mijn wedstrijden bij Jong PSV. Ik hou wel wedstrijdritme en dat is het belangrijkste. In de winter zien we wel weer verder.”