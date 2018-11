De mogelijke scenario’s van Oranje in de Nations League

Het Nederlands elftal staat voor twee cruciale wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. De wedstrijden tegen Frankrijk in Duitsland zullen bepalend zijn voor de eindklassering en alles ligt nog open. Goede resultaten tegen de twee voetbalgrootmachten zijn ook van groot belang met oog op de loting voor de EK-kwalificatie. We nemen de mogelijke scenario's door.

Wat als Nederland de groepsfase wint?

De eerste plaats in de groepsfase van de Nations League is niet onmogelijk voor Oranje. De opdracht is duidelijk: winnen van Frankrijk en Duitsland. De regerend wereldkampioen staat op zeven punten uit drie wedstrijden, tegenover drie punten uit twee wedstrijden voor Nederland. Les Bleus hebben vrijdagavond in De Kuip genoeg aan een gelijkspel voor de eerste plaats. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman moet dus winnen om in de race te blijven voor de eindzege in de groepsfase. Bij een overwinning op Frankrijk kan aanstaande maandag in Gelsenkirchen tegen Duitsland de eerste plaats veiliggesteld worden.

Stand Divisie A, groep 1

POS. LAND GS W G V DS PNT 1 Frankrijk 3 2 1 0 +2 7 2 Nederland 2 1 0 1 +2 3 3 Duitsland 3 0 1 2 -4 1

Als Nederland als eerste eindigt, dan plaatst het zich voor de finales van de Nations League. Deze worden afgewerkt van 5 tot en met 9 juni 2019. Tegenstanders in de finales zijn de groepswinnaars van de andere poules uit Divisie A. De loting voor de finales vindt plaats op 3 december om 14.30 uur in Dublin. Tijdens de loting wordt bepaald wie tegen elkaar spelen in de halve finales. Daarnaast wordt duidelijk welk land de thuis spelende ploeg is in de finale.

Het is vooralsnog onduidelijk waar de finales van de Nations League worden gespeeld. Italië, Polen en Portugal hebben zich voor de deadline van 31 augustus 2018 aangemeld als organiserende landen voor de finales. De drie landen zitten bij elkaar in Groep A en de UEFA heeft bepaald dat de finales van de Nations League gespeeld worden in het land dat op de eerste plaats eindigt in de poule. Polen eindigt hoe dan ook op de derde en laatste plaats en maakt derhalve geen kans meer op organisatie. Koploper Portugal lijkt de beste kaarten te hebben. De Nations League-finales worden gespeeld in twee verschillende stadions.

Stand Divisie A, groep 3

POS. LAND GS W G V DS PNT 1 Portugal 2 2 0 0 +2 6 2 Italië 3 1 1 1 0 4 3 Polen** 3 0 1 2 -2 1

** gedegradeerd naar Divisie B

Wat als Nederland op de tweede plaats eindigt?

Als het Nederlands elftal er niet in slaagt om te winnen van Frankrijk, dan is de tweede plaats het hoogst haalbare. Een gelijkspel tegen de Fransen zou waarschijnlijk voldoende moeten zijn voor de tweede plek in de poule. Alleen een zeer ruime nederlaag tegen Duitsland kan Oranje dan nog van de tweede plaats afhouden. Wanneer de ploeg van Koeman erin slaagt om Die Mannschaft onder zich te houden, handhaaft het zich in Divisie A van de Nations League en behoort het ook over twee jaar weer bij de beste landen.

De tweede plaats in de poule is ook van belang met oog op de EK-kwalificatie. De tien landen uit Divisie A die de meeste punten verzamelen, worden automatisch groepshoofden bij de kwalificatiecyclus op weg naar het Europese eindtoernooi van 2020. Oranje staat met drie punten op een voorlopige achtste plaats.

Stand Nations League voor loting EK-kwalificatie

POS. LAND GS W G V DS PNT 1 Frankrijk 3 2 1 0 +2 7 2 Spanje 3 2 0 1 +6 6 3 Zwitserland 3 2 0 1 +6 6 4 België 2 2 0 0 +4 6 5 Portugal 2 2 0 0 +2 6 6 Engeland 3 1 1 1 0 4 7 Italië 3 1 1 1 0 4 8 Nederland 2 1 0 1 +2 3 9 Polen 3 0 1 2 -2 1 10 Duitsland 3 0 1 2 -4 1 11 Kroatië 2 0 1 1 -6 1 12 IJsland 3 0 0 3 -9 0

Wat als Nederland op de derde plaats eindigt?

Bij twee nederlagen in de komende duels eindigt Nederland op de derde en laatste plaats in groep A. Oranje degradeert daardoor naar Divisie B en eindigt mogelijk buiten de top tien van alle landen in Divisie A, waardoor het bij de loting voor het EK niet ingedeel wordt als groepshoofd. Tijdens de EK-kwalificatieserie zal Oranje derhalve minimaal een zware tegenstander.