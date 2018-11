‘Bergwijn, De Jong en Rosario? Daar ben ik stiekem wel een beetje trots op’

Komende vrijdag speelt een volledig gerenoveerd Jong Oranje tegen Jong Duitsland. Bondscoach Erwin van de Looi heeft de bezem door zijn elftal gehaald, waardoor de selectie tien debutanten herbergt, onder wie Jay-Roy Grot. De aanvaller van VVV-Venlo is verheugd dat hij zich voor het eerst mocht melden bij Jong Oranje.

De uitverkiezing is voor Grot de bevestiging dat het de goede kant opgaat. “Ik was mijn zelfvertrouwen een beetje kwijtgeraakt in Engeland (bij Leeds United, red.). Bij VVV merk ik dat het steeds beter gaat. En deze selectie geeft mij ook weer een boost. Dat is fijn. Ik ga hard mijn best doen hier. Het zou mooi zijn als ik erbij kan blijven."

Rick van Drongelen is al een bekende naam in de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Hamburger SV zegt op de site van de KNVB dat hij hoopt op een uitnodiging voor het grote Oranje. Steven Bergwijn, Frenkie de Jong en Pablo Rosario maakten onlangs de overstap van Jong Oranje naar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman

“Daar ben ik stiekem wel een beetje trots op”, aldus Van Drongelen. “Het geeft ons bij Jong Oranje het gevoel dat er iets mogelijk is. Hopelijk kunnen er meer spelers volgen. Uiteraard zou ik heel graag voor het Nederlands elftal spelen, maar ik vind het net zo mooi om hier met mijn leeftijdsgenoten te zijn. Als ik mijzelf blijf ontwikkelen en veel wedstrijden blijf spelen, dan komt het moment vanzelf een keer."