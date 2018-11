‘Guardiola heeft ‘tiki-taka’ niet uitgevonden en Mourinho is de betere coach’

Manchester City werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen van Engeland en the Citizens gaan inmiddels ook weer aan kop in de Engelse hoogste afdeling. Stadsgenoot Manchester United heeft het daarentegen een stuk moeilijker en staat momenteel, na de 3-1 nederlaag in de derby van afgelopen weekend, met een achterstand van twaalf punten op de buurman op de achtste plaats. Wat Diego Maradona betreft, is Josep Guardiola echter niet de beste van Manchester.

“Ik vind inderdaad dat José Mourinho dat is”, antwoord hij op een vraag van Marca wie hij de beste trainer van dit moment vindt. “Het is wel de verdienste van Pep dat hij optimaal geprofiteerd heeft van het opstapje dat Johan Cruijff hem geboden heeft. Ik heb al vaker gezegd dat tiki-taka niet is uitgevonden door Guardiola, maar door Cruijff.”

“Pep kan op dit op moment elke speler ter wereld halen als hij zou willen, op die manier is het veel makkelijker om tiki-taka te spelen”, vervolgt hij zijn verhaal. De 58-jarige Maradona is op dit moment de trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados en de Argentijn zou graag eens zijn oor te luisteren leggen bij Mourinho.

“Ik moet nog veel leren als coach en daarom denk ik dat ik eens naar Manchester zal gaan om Mourinho een hoop dingen te vragen. Want hij is zonder twijfel de beste”, vervolgt de voormalig wereldkampioen, die echter niet uitsluit dat City opnieuw kampioen van Engeland gaat worden: “Ja dat kan. Ik heb het al eerder over Pep gehad en het is duidelijk dat hij een trainer is die het spel beter begrijpt dan veel anderen die denken het beter te weten en dan vervolgens met 3-0 verliezen.”