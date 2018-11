Klaassen verwacht uittocht Ajax: ‘Dat gevoel was voor mij een teken’

Davy Klaassen zou het niet vreemd vinden als spelers van PSV en Ajax het na dit seizoen hogerop gaan zoeken. De middenvelder van Werder Bremen ziet een groot klasseverschil tussen de Nederlandse topclubs en de rest van de Eredivisie. Volgens Klaassen moeten zijn ex-ploeggenoten bij Ajax de uitdaging soms vooral uit zichzelf halen.

“Zelf had ik dat ook op een zeker moment. Soms ging het gewoon te makkelijk. Dat gevoel was voor mij een teken dat ik toe was aan een andere competitie. Om dezelfde reden zou het me niet verbazen als sommige spelers na dit seizoen vertrekken”, zegt de zestienvoudig Oranje-international in een interview met Voetbal International.

“Niet vanwege hun gevoel bij Ajax. Maar omdat ze in een competitie spelen waarin ze niet genoeg getest worden”, vervolgt de middenvelder, die Ajax nog op de voet volgt. Klaassen stelt vast dat men ervaring heeft ingekocht om mee te kunnen doen om de prijzen. Ook in de Champions League gaat het uitstekend, constateert hij.

Vooral het 1-1 gelijkspel tegen Bayern München was verrassend, stelt de 25-jarige middenvelder. Ook in Duitsland keek men op van het spel van de Amsterdammers. "Normaal gesproken zijn die toch een niveautje hoger. De dag na die wedstrijd in München begon iedereen bij Werder erover hoe goed Ajax was. Daar waren ze echt van onder de indruk."