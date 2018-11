Invallen bij nieuwe fraudezaak België; ook Anderlecht in opspraak

Woensdagochtend heeft de Belgische politie bij Excelsior Moeskroen, het Belgisch Arbitragehof (BAS) en de Belgische voetbalbond huiszoekingen gedaan. De invallen maken deel uit van een onderzoek naar de toewijzing van de proflicentie aan Moeskroen. Het onderzoek staat los van het fraude- en matchfixingschandaal rond zaakwaarnemers Mogi Bayat en Dejan Veljkovic.

Het onderzoek werd in april opgestart, na een klacht van KV Mechelen over het toekennen van de licentie. Moeskroen zou via een ondoorzichtige aandeelhoudersconstructie in handen zijn van een makelaar en dat is verboden in België. Moeskroen zou toch een licentie hebben verkregen door valse documenten in te dienen bij het BAS.

De afgelopen jaren deden Cercle Brugge, Lierse, OH Leuven, Westerlo, STVV en Lommel SK ook hun beklag over Moeskroen, maar telkens werd er een proflicentie aan de club verleend. Bij de invallen zijn drie bestuursleden van de club uit de Eerste Klasse opgepakt en meegenomen voor verhoor. Er zijn overigens ook vermoedens van onder meer witwaspraktijken, zo melden Belgische media.

Ook Anderlecht is in opspraak geraakt. De Belgische topclub zou wederom de regels rond minderjarige spelers hebben overtreden. Anderlecht sloot volgens De Standaard bij het huren van aanvaller Lazar Markovic in januari een dubieuze deal: als Liverpool de Serviër verhuurde, mocht de Engelse club als eerste gesprekken voeren met het gewilde vijftienjarige talent Jeremy Doku.

“We hadden gewoon geen andere keuze”, legt voormalig manager Herman Van Holsbeeck tegenover De Standaard uit waarom hij akkoord ging met de constructie. “Het waren de laatste uren van de transferperiode. De club stond onder druk, de eerste ploeg presteerde niet en Markovic was het enige alternatief.”