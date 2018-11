‘Weifelend Bayern meldt zich als derde grootmacht bij werkloze Zidane’

Zinédine Zidane is sinds zijn vertrek bij Real Madrid afgelopen zomer clubloos, maar daar zou op korte termijn weleens verandering in kunnen komen. Het Spaanse El Chiringuito bericht woensdag namelijk dat de Fransman een aanbieding van Bayern München op zak heeft om een dezer dagen Niko Kovac op te volgen.

Kovac is pas een paar maanden werkzaam bij der Rekordmeister, maar kijkt met Bayern al tegen een zeldzame achterstand op koploper Borussia Dortmund aan. De regerend landskampioen verloor afgelopen weekend van die Borussen en vindt zichzelf nu terug op de vijfde plaats in de Bundesliga, op zeven punten achter de club uit Dortmund. In de Champions League staat Bayern inmiddels wel bovenaan in een poule met Ajax, Benfica en AEK Athene, maar er wordt al flink gemord in Beieren.

Als Kovac er in de komende weken niet in slaagt om het lek boven te krijgen, komt er waarschijnlijk weer snel een einde aan zijn dienstverband in de Allianz Arena en Zidane geldt als de droomkandidaat om het over te nemen van de Kroaat, zo wordt er gesteld. Bayern hoopt naar verluidt de goede onderlinge verstandhouding tussen technisch directeur Hasan Salihamidzic en Zidane in te kunnen zetten in een poging de oud-middenvelder te overtuigen voor een avontuur Duitsland te kiezen, aangezien er meer kapers op de kust zijn.

Manchester United en Paris Saint-Germain hebben Zidane namelijk ook een aanbieding gedaan om het na dit seizoen over te nemen en de kans is aanwezig dat hij wil wachten tot na deze voetbaljaargang voordat hij een definitieve knoop doorhakt. Om Zidane inderdaad tussentijds in te laten stappen bij Bayern, moet de Duitse grootmacht hem niet alleen aanstellen om het seizoen te redden, maar hem een interessant project voor de langere termijn aanbieden.