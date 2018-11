Engelse topclub loert op Arnautovic: ‘Ik wil tegen de besten strijden’

Marko Arnautovic ambieert een stap hogerop. De aanvaller heeft het naar zijn zin bij West Ham United, maar wil in de nabije toekomst onder andere graag Champions League-voetbal spelen. “Ik ben 29 jaar, dus dat is de beste leeftijd”, zegt de international van Oostenrijk in een interview met Kurier.

“Het is duidelijk dat ik tegen de beste spelers wil strijden. Maar wat betreft transfers vertrouw ik volledig op mijn broer”, verwijst Arnautovic naar broer Danijel, die de belangen van de voormalig Tukker behartigt. Onder meer Manchester United toonde afgelopen zomer interesse, maar West Ham wilde niet meewerken. Een toekomstige transfer wordt echter niet uitgesloten.

“Hij speelt al in de Premier League en dat is waar de beste spelers actief zijn. Maar voor een speler als Marko kan dit niet het eindstation zijn”, zegt Danijel Arnautovic. “Hij speelt een belangrijke rol bij West Ham, maar ik denk dat het mogelijk is om meer uit hem te krijgen. Om dat te laten gebeuren, moet hij spelen voor een topclub.”

“Marko is klaar voor de volgende stap. Een speler zoals Marko moet geen degradatievoetbal spelen. Hij houdt van West Ham, maar er heerst het gevoel dat dit niet het einde kan zijn. Iedereen moet dat kunnen begrijpen. Of hij snel kan vertrekken? Ja, dat is mogelijk. Hij was afgelopen zomer al heel erg dicht bij een transfer”, aldus de zaakwaarnemer.