‘Zij zijn degenen die Real Madrid zouden moeten leiden’

Marco Asensio slaagt er dit seizoen niet in om Real Madrid op sleeptouw te nemen. De middenvelder presteert wisselvallig en is derhalve niet zeker van een basisplaats. Hij is wel van mening dat andere spelers zich verantwoordelijker zouden moeten voelen voor de tegenvallende prestaties van de Koninklijke in LaLiga.

De 22-jarige Asensio laat in een interview met Vamos weten dat het beter moet, maar dat Real Madrid niet in een ‘crisis’ zit: “Het is niet aan mij om het team te dragen. Er zijn spelers die veel meer ervaring hebben, meer jaren meedraaien en meer status hebben dan ik. Zij zijn degenen die het team zouden moeten leiden.”

Asensio begon het seizoen als basisspeler, maar sinds de komst van Santiago Solari is hij zijn plekje kwijt. “Maar we trekken pas aan het einde van het seizoen conclusies”, voegt de achttienvoudig Spaans international er snel aan toe. Hij kwam dit seizoen zeventien keer in actie en daarin scoorde Asensio tweemaal.

“Als het goed gaat, dan zeggen ze dat je de beste bent. Gaat het slecht, dan ben je de slechtste. Sommige kritiek is terecht en eerlijk, maar we weten hoe journalisten hier werken. Sommige kritiek is alleen maar bedoeld om pijn te doen. Ik schenk er niet te veel aandacht aan. Ik heb mijn eigen dingen waar ik mij op moet focussen”, besluit Asensio.