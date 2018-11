‘Ze hebben mij geen kans gegeven bij Manchester United’

Adnan Januzaj maakte in augustus 2013 zijn debuut voor Manchester United. De vleugelaanvaller scoorde later twee keer tegen Sunderland en tekende een nieuw vijfjarig contract op Old Trafford. Januzaj werd een grote toekomst voorspeld, maar kon zijn niveau niet vasthouden en na twee huurperiodes bij Borussia Dortmund en Sunderland vertrok hij vorig jaar naar Real Sociedad.

Januzaj debuteerde onder David Moyes bij Manchester United en werkte later samen met Louis van Gaal en José Mourinho. Aan de samenwerking met laatstgenoemde heeft Januzaj geen goed gevoel overgehouden, zo vertelt hij in een interview met Sky Sports: “Ik heb niet echt de kans gekregen, want hij wilde waarschijnlijk meer met spelers met grote namen voetballen.”

“Dat was verder geen probleem voor mij. Ik moest verder en ben nu gelukkig in Spanje, hier maak ik het verschil. Ik heb altijd geweten dat ik de kwaliteiten had om voor Manchester United te spelen. Ik weet wat ik kan. Ze hebben mij geen kans gegeven, maar dat is geen probleem. Ik ben gelukkig in Spanje en geniet van mijn spel.”

De inmiddels 23-jarige Januzaj speelde 63 wedstrijden voor Manchester United en daarin was hij goed voor vijf doelpunten en zes assists. De club wordt nog altijd geleid door Mourinho en maakt een stroef seizoen door. “Ze komen terug aan de top. Ze moeten alleen de juiste beslissingen nemen om de wedstrijden te winnen”, besluit de Belg.