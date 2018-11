‘Daar werd hard om gelachen, het was ook belachelijk van Dumfries’

Denzel Dumfries maakte afgelopen zomer de overstap van sc Heerenveen naar PSV en de rechtsback is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde kracht in Eindhoven. Dumfries heeft inmiddels ook al zijn debuut voor Oranje achter de rug. Eerder was de verdediger even actief voor Aruba en bondscoach Giovanni Franken kan zich Dumfries nog goed herinneren.

"We kwamen aan op Aruba. Alle Nederlandse spelers denken dan altijd maar aan één ding: feesten. Denzel dus ook. Terwijl al die gasten aan het feesten sloegen riep ik Denzel bij me", memoreert Franken in gesprek met ELF Voetbal. “Hij gedroeg zich niet zoals ik had gehoopt. Ik vroeg wat hij aan het doen was. 'Kijk naar al die andere jongens. Zijn zij bezig met hun toekomst? Is dat wat jij wil?'”

Franken ging een goed gesprek aan met Dumfries en stelde de verdediger de keus: feesten of een ander pad. Na de oefenwedstrijden tegen Guam gaf Dumfries aan dat hij geen officiële interlands voor Aruba wilde spelen om zijn kans op Oranje niet te vergooien. “Daar werd hard om gelachen. Vergeet niet: hij was nog jeugdspeler bij BVV Barendrecht. Het wás ook een belachelijk doel”, aldus Franken.

De trainer stelt dat Dumfries enorm leergierig is en neemt als voorbeeld de vlucht naar Aruba, die doorgaans negen uur duurt. “Denzel zat naast me. Mensen die me kennen weten dat ik geen rem heb als ik eenmaal begin te praten over voetbal. Spelers zeggen dan na een tijdje vaak tegen me dat het genoeg geweest is en gaan iets anders doen. Denzel niet. We hebben zeven uur lang non-stop over voetbal gepraat. De andere twee uur hebben we geslapen. Dát is Denzel.”