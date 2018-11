Liverpool wil clubrecord breken

Galatasaray is aan het onderhandelen geslagen met Kasimpasa. De club uit Istanbul wil de Senegalese spits Mbaye Diagne in januari graag overnemen. (Diverse Turkse media)

Diagne is niet de enige aanvaller die in beeld is bij Galatasaray. Ook Moise Kean, de jonge aanvaller van Juventus, staat op het lijstje. Hij kan worden gehuurd. (Fanatik)