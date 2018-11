Koeman ‘zichtbaar aangedaan’: ‘Dat raakt je, je voelt je schuldig’

Michael Keane beleefde vorig seizoen een zware tijd. De verdediger had in een periode van een paar weken te maken met drie managers, onder wie Ronald Koeman. Keane sloot zich in de zomer van 2017 aan bij the Toffees, maar zag dat Koeman na enkele maanden alweer moest vertrekken. Keane vertelt dat hij het in die periode zwaar had.

“Als je een slechte wedstrijd hebt gehad, wil je niet naar buiten voor bijvoorbeeld een etentje”, wordt de viervoudig Engels international geciteerd door verschillende media, waaronder de BBC. “Toen het een paar maanden erg slecht ging, wilde ik eigenlijk niets doen buitenshuis. Ik wilde gewoon niet dat mensen naar me schreeuwden.”

Koeman werd in oktober ontslagen, waarna David Unsworth en even later Sam Allardyce voor de groep stonden bij Everton. “Het is erg sneu als managers ontslagen worden. Ze praten dan met je voor de laatste keer. Ze zijn dan zichtbaar aangedaan. Dat raakt je. Je voelt je schuldig. Je wilt er daarna voor zorgen dat het niet nog een keer gebeurd.”

“We hadden drie managers en dat was lastig", vervolgt Keane. "Constant veranderingen. Ook al was het geen geweldig jaar, ik heb er toch veel van opgestoken. Ik leerde veel over mezelf. Ik ben nu mentaal sterker en kan beter tegen een stootje. Nu kan ik me bij Engeland melden en zeggen dat ik dat doorstaan heb”, besluit de 25-jarige verdediger.