Heracles gefileerd: ‘Een verbod komt er niet, hooguit een bonusregeling’

Het Algemeen Dagblad meldde onlangs dat alleen Heracles Almelo dwarsligt aangaande de plannen om kunstgras in de toekomst te verbannen uit de Eredivisie. De Almelose club zou zelfs met juridische stappen hebben gedreigd, hoewel de Eredivisie CV dit later ontkende. Sjoerd Mossou spreekt van 'een klassiek staaltje damage control' van Eredivisie CV.

De columnist schrijft in het Algemeen Dagblad dat Heracles, zelfs wanneer een meerderheid van clubs vóór een kunstgrasverbod zou stemmen, waarbij er sprake is van financiële compensatie, Heracles nog steeds niet wil buigen. Mossou geeft aan dat drie clubdirecteuren off the record aangaven dat de houding van Heracles ongehoord is.

“Eén van die directeuren heeft nota bene zelf kunstgras in zijn stadion liggen, maar ook die zei letterlijk: 'De houding van Heracles, daar zakt echt je broek van af'”, aldus Mossou, die enigszins begrijpt dat clubs vaak aan hun eigen belang denken: “Maar juist de Almelose club is op geen enkele manier bereid mee te denken met het algemene belang.”

Mossou vindt dat voormalig Heraclieden Nico-Jan Hoogma en Jan Smit, tegenwoordig werkzaam bij de KNVB, moeten ingrijpen. De columnist kwalificeert de houding van het duo, 'op basis van gezond verstand', als 'nogal zwak'. “Juist Heracles zou zich zo onderhand eens wat nederiger mogen opstellen, juist Smit en Hoogma zouden in dit dossier eens wat verantwoordelijkheid moeten pakken, wat ballen en leiderschap mogen tonen.”

De journalist denkt dat de houding van Heracles 'in de visieloze hyperdemocratie' in Nederland resultaat gaat opleveren. “Een kunstgrasverbod gaat er morgen niet komen, hooguit een bonusregeling voor natuurgrasclubs. Dat is een nederlaag voor de Eredivisie, maar het is bovenal een gênante vertoning, rechtstreeks afstralend op Heracles, Smit en Hoogma”, besluit Mossou.