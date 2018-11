‘Het kan zomaar zijn dat De Ligt de duurste verdediger ooit wordt’

Virgil van Dijk maakte in de winter voor ongeveer 84,5 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. Hij groeide met die transfersom uit tot de duurste verdediger aller tijden, maar Van Dijk sluit niet uit dat er voor Matthijs de Ligt meer betaald gaat worden. Volgens Van Dijk is zijn collega-international ‘al heel ver’.

“Een goede verdediger, goede jongen, rustig, weet wat-ie wil en hopelijk maakt hij de juiste keuze bij zijn volgende stap”, aldus de 27-jarige Van Dijk in De Telegraaf over de acht jaar jongere De Ligt. “Het kan zomaar en als hij de duurste verdediger ooit wordt, zal ik hem als eerste feliciteren.”

Of Liverpool belangstelling heeft voor De Ligt, dat weet Van Dijk niet: “Hij zal wel op de lijstjes staan, want ze hebben genoeg scouts bij de club (…) Als ze bij Liverpool mijn mening nodig hebben, dan geef ik die.” De Ligt heeft bij Ajax nog een contract dat tot de zomer van 2021 doorloopt.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars liet in oktober overigens weten dat hij niet wil meewerken aan een tussentijdse transfer van de aanvoerder. “De kans dat hij in januari vertrekt, is nul procent”, vertelde hij in de Italiaanse media. Onder meer Barcelona en AS Roma zouden belangstelling hebben voor De Ligt.