‘Ik wil kampioen worden en dan terug naar Feyenoord’

Eljero Elia staat open voor een terugkeer bij Feyenoord. De 31-jarige aanvaller heeft het naar zijn zin bij Medipol Basaksehir, maar vertelt in gesprek met Voetbal International dat Feyenoord nog altijd in zijn hart zit. Elia speelde van medio 2015 tot de zomer van 2017 in De Kuip.

“Ik koester het moment, maar ik denk gewoon niet in hoogtepunten. Misschien dat ik er na afloop van mijn carrière tijd voor heb, maar nu wil ik kampioen worden met Basaksehir en dan terug naar Feyenoord om het daar ook wéér te worden en Nederland nog een keer de echte Eljero Elia te laten zien”, zegt de buitenspeler in het interview.

Feyenoord nam Elia drie jaar geleden transfervrij over van Werder Bremen en hiermee keerde hij na zes seizoenen terug in de Eredivisie. Elia had zelf contact met Feyenoord opgenomen om in Rotterdam te kunnen voetballen. Hij maakte bij zijn thuisdebuut een doelpunt tegen Willem II en speelde uiteindelijk 68 wedstrijden voor Feyenoord.

De dertigvoudig international van het Nederlands elftal won in 2015/16 de KNVB Beker met Feyenoord en kroonde zich een jaar later tot kampioen. Mede door blessureleed kwam Elia dit seizoen overigens pas zeven keer in de Süper Lig in actie voor Basaksehir, de koploper in Turkije. Ronald Koeman heeft hem dan ook niet opgeroepen voor de interlands tegen Frankrijk (16 november) en Duitsland (19 november).

Dat betekent niet dat Elia een rentree in het Nederlands elftal uit zijn hoofd heeft gezet. “Normaal gesproken selecteer ik mezelf, gewoon door goed te spelen. In dat geval vind ik dat ik in de selectie hoor. Begrijp me goed, ik zeg niet dat ik erin móét, hè, integendeel. Het is slechts mijn mening die er eigenlijk helemaal niet toe doet.” Elia behaalde in juni, tegen Italië (1-1), zijn laatste cap voor zijn land.