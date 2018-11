‘Dan is Ajax-Feyenoord in New York niet langer uitgesloten’

Ajax opende dinsdag een kantoor in New York om meer naamsbekendheid en inkomsten te genereren. Algemeen directeur Edwin van de Sar sprak van ‘een logische en noodzakelijke stap met het oog op het stijgende aantal activiteiten in dat werelddeel’. Bob van Oosterhout van sportmarketingbureau Triple Double vindt het een ‘briljante move’ van de Eredivisionist.

“Stiekem is Ajax de rest van Nederland in commercieel opzicht al ontstegen. Ajax kijkt over de grenzen en durft groot te denken. Amerika is een ongekende groeimarkt. De Major Soccer League groeit als kool en wordt steeds sterker”, aldus Van Oosterhout in een interview met de Volkskrant.

“Je kunt Ajax het Klein Duimpje van Europa noemen als je het vergelijkt met Real Madrid, Barcelona of Manchester United. Maar Ajax is al decennia lang en wereldwijd bekend om het opleiden van talent. Het vermarkten van je expertise en reputatie als opleider in een land, waar ze zitten te springen om trainers die soccer kunnen ontwikkelen, kan veel opleveren.”

De competitieorganisatie van LaLiga ging in augustus een samenwerking aan met het Amerikaanse bedrijf Relevent Sports. Een van de doelstellingen van deze deal is het laten afwerken van Spaanse competitiewedstrijden in de Verenigde Staten, stelde The Financial Times. De Spaanse competitie zou hierdoor nóg populairder kunnen worden en zou voor meer televisie-inkomsten kunnen zorgen. Hoe reëel is het dat een Ajax-Feyenoord in de toekomst wordt afgewerkt in bijvoorbeeld New York?

Volgens Van Oosterhout blijft het ‘een commerciële rekensom’: “Het was mijn bureau ooit bijna gelukt om de Turkse topper Galatasaray-Fenerbahçe in de Johan Cruijff ArenA te laten spelen. Dan is Ajax-Feyenoord in New York ook niet langer uitgesloten.” Het openen van een kantoor in New York heeft al voor een stroom aan sollicitaties gezorgd, schrijft De Telegraaf woensdag. Het kantoor wordt geleid door sportmarketeer Jim Caparuso en werd geopend door ambassadeur en oud-prof Ronald de Boer.