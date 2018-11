Tete denkt aan transfer: ‘Er staat al geschreven wat er gaat gebeuren’

Het is niet gezegd dat Kenny Tete ook volgend seizoen voor Olympique Lyon speelt. De rechtsback is niet altijd zeker van een basisplaats bij les Gones en kwam dit seizoen pas één keer in actie in de Ligue 1. Een vertrek is een optie voor de voormalig Ajacied, zo erkent hij in gesprek met de NOS.

“Eerlijk gezegd wel. Maar ik wil er ook niet te veel mee bezig zijn. Ik focus me op Lyon, maar er komt altijd iets voor me. Er staat ergens al geschreven wat er met mij gaat gebeuren, daar geloof ik heilig in”, aldus de 23-jarige Tete, die sinds de zomer van 2017 onder contract staat in het Groupama Stadion.

Ondanks dat hij niet veel speelt, is hij door Ronald Koeman wel opgeroepen voor de komende interlands. “Ik speel op het moment natuurlijk niet veel, daarom heb je onzekerheid. (...) Het is altijd afwachten. Ik ben vereerd.” Tete heeft wel met de bondscoach over zijn situatie gesproken, zo vertelt hij.

“Ja. Het is natuurlijk niet ideaal. Ik werk natuurlijk keihard om zo snel mogelijk in het elftal te komen. Ik probeer zo veel mogelijk te spelen en doe mijn best.” Koeman noemde Tete op de persconferentie ‘misschien wel de meest complete speler op zijn positie’: “De wedstrijden die hij bij mij heeft gespeeld, heeft hij goed gespeeld. Dat is voor mij heel belangrijk.”