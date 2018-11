‘Het voelt gewoon gênant, vervelend en verschrikkelijk’

Jill Roord is normaliter wisselspeler bij het Nederlands dameselftal, maar mocht dinsdag in de basis beginnen. De speelster van Bayern München verving de geblesseerde Jackie Groenen, maar na dertien minuten mocht ze gaan douchen. Roord werd gewisseld na de rode kaart voor verdedigster Anouk Dekker.

De 21-jarige Roord leek even ontroostbaar. “Er schiet dan van alles door je hoofd, maar eigenlijk ook niets. Het voelt gewoon gênant, vervelend en verschrikkelijk. Maar er moet iemand af en dat was ik, ik weet dat daar verder niets achter zit”, zo wordt ze geciteerd door het ANP.

“Ik heb heel lang op deze kans gewacht, ik keek er enorm naar uit. En toen kwam al na een paar minuten een einde aan, dat is heel pijnlijk. Ik ben nu nog wat ingetogen, maar dat gaat wel voorbij. Ik heb ook al veel zin in het feestje straks”, gaat de Oldenzaalse verder.

“Er komen nog genoeg kansen voor mij, maar dit voelde wel als ‘eindelijk’. Ik had me heel goed voorbereid en ging met hoge verwachtingen deze wedstrijd in.” Roord speelde in de jeugd voor Quick’20 en vertrok in2 013 naar FC Twente. Vorig jaar tekende ze een contract voor twee seizoenen bij Bayern.