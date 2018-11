Trots overheerst bij Oranje: ‘We hebben ons ontzettend ontwikkeld’

Het Nederlands dameselftal zal volgend jaar zomer van de partij zijn in Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen hielden Zwitserland dinsdagavond op een gelijkspel (1-1) en plaatsten zich daardoor voor het WK. “Ik ben zo ongelooflijk blij. Dit wil je zó graag”, aldus bondscoach Sarina Wiegman tegenover Veronica.

Oranje moest na zeven minuten met een vrouw minder verder nadat aanvoerster Anouk Dekker een doorgebroken speelster neerhaalde. Wiegman vindt dat haar speelsters goed op die ‘tegenslag’ hebben gereageerd: “We hebben het met tien man prima gedaan, kregen zelfs de betere kansen en zij creëerden niets.”

“Na de 0-1 wisten we dat het binnen was en zat ik rustiger op de bank. Ik ben zó trots op dit team. We hebben nu al heel veel teweeggebracht. Het EK was overweldigend, maar het WK is nog groter. Dat is het grootste vrouwensportevenement van de wereld.”

De drie beste landen van het WK plaatsen zich voor de Olympische Zomerspelen van 2020 in Japan en Wiegman hoopt ook daar bij te zijn. “We hebben ons in vier jaar ontzettend ontwikkeld. We willen er zo goed mogelijk presteren en kunnen ons daar ook plaatsten voor de Olympische Spelen. Ik ben zo trots en blij.”

Lieke Martens

Oranje kreeg ‘veel te snel’ een rode kaart, maar Lieke Martens constateert dat Zwitserland nauwelijks van de overtalsituatie kon profiteren. “Gelukkig was er niets aan de hand. We hebben het tactisch goed neergezet en gaven weinig weg. Het was wel heel zwaar, iedereen heeft heel veel meters gemaakt. Complimenten aan de ploeg.”