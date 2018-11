Memphis Depay: ‘Ik hoop later óók zo herinnerd te worden’

Memphis Depay speelt dit seizoen wederom een belangrijke rol bij Olympique Lyon. De 24-jarige aanvaller levert met zijn vele doelpunten en assists een grote bijdrage aan de prestaties van de ploeg van trainer Bruno Génésio. De Oranje-international is echter niet zo bezig met de statistieken, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International.

Depay ziet de cijfers als een bevestiging, maar meer ook niet. “Het begint met wat ik elke dag tijdens trainingen en wedstrijden doe. Dan komt dit soort dingen vanzelf. Het is aan mij hiermee door te gaan. Het is makkelijker hier te komen dan het vast te houden. En ik wil altijd méér. Dat zit in de mens toch? Ik geef mezelf niet snel schouderklopjes. Het is voor mij nooit genoeg.”

De 41-voudig international stelt dat hij niet meer een typische buitenspeler is die vanaf de zijlijn opereert en achter zijn man moet aanlopen. “In de tweede helft tegen Guingamp kwam ik op de nummer 10 positie te spelen, dat is uiteindelijk mijn favoriete plek denk ik. Diep in de spits sta je vaak met je rug naar het doel en je bent afhankelijk van de ballen die je krijgt."

Depay heeft zowel op sportief als persoonlijk vlak een ontwikkeling doorgemaakt. De voormalig PSV'er zegt dat hij er steeds meer achterkomt wat zijn doel in het leven is en wil een inspiratiebron zijn. "Op voetbalgebied speel ik natuurlijk om te winnen. Maar ik hoop later óók herinnerd te worden als een speler die gekke dingen deed in het veld. Daarmee bedoel ik: bijzondere dingen."