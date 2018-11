Champions League-winnaar met Liverpool na veertien duels ontslagen

Harry Kewell is niet langer de manager van Notts County. De club uit de League Two maakt bekend dat de voormalig linksbuiten is ontslagen. “De resultaten zijn niet goed genoeg en de prestaties blijven een reden tot zorg”, vertelt voorzitter Alan Hardy op de website van de club op het vierde niveau van Engeland.

“We zien geen reden om door te gaan met iets waarvan we denken dat het niet werkt”, voegt de preses eraan toe. Notts County staat na zeventien speelronden op de 22e plaats in de League Two en enkel Cheltenham Town en Macclesfield Town doen het slechter. Zij hebben respectievelijk drie en zeven punten minder dan the Magpies.

De veertigjarige Kewell was sinds eind augustus de trainer van Notts. Hiervoor coachte hij Crawley Town en het tweede elftal van Watford. Als voetballer kwam Kewell uit voor onder meer Galatasaray en Liverpool en met laatstgenoemde club won de Australiër in het seizoen 2004/05 de Champions League.