Mazraoui: ‘Ik dacht: wat loop jij nou allemaal te praten, geloofde er niks van’

Noussair Mazraoui voelde in zijn jeugdjaren bij Ajax niet altijd het vertrouwen van de club. De rechtsback had met ex-hoofdtalentontwikkeling Ruben Jongkind en voormalig Jong Ajax-trainer Marcel Keizer echter twee mensen die hem wél een goed gevoel gaven. “Keizer, toptrainer is dat. Een goede persoonlijkheid”, zegt de verdediger bij Bij Andy in de Auto.

“Hij is de eerste trainer die het écht in mij zag zitten. Erik ten Hag is ook een uitstekende trainer, maar welke speler zegt slechte dingen als hij degene is die je een basisspeler geeft”, lacht Mazraoui. De Marokkaans international werd in het verleden niet gezien als een van de grotere talenten op De Toekomst. Mazraoui vertelt dat de hoofdmacht vaak een onhaalbaar doel leek.

“De potentie om in Ajax 1 te komen had ik nooit echt. Je hebt spelers die een stempel krijgen om Ajax 1 te halen, zoals Ryan Gravenberch en Naci Unuvar, maar bij mij was er één persoon die zei dat ik Ajax 1 ging halen. Dat was Ruben Jongkind. Hij was geen voetbaltrainer, dus ik dacht: wat loop jij nou allemaal te praten. Ik geloofde er niks van, maar hij heeft wel gelijk gehad.”

Mazraoui, die eerder bij Ajax vooral als middenvelder fungeerde, ziet Hakim Ziyech, ploeggenoot bij Ajax en Marokko, als zijn grote voorbeeld. “Toen hij bij FC Twente speelde, was hij echt een voorbeeld. Toen kwam hij bij Ajax en keek ik eerst naar hem op. Ik vond het spannend, maar dat is weggegaan. Hij is een goede vriend”, aldus de twintigjarige Mazraoui, die nog tot medio 2021 vastligt in Amsterdam.