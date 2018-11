Ten Hag verlangt dat Ajax gaat uitbouwen: ‘Er komt iets op ons af’

Na de 3-0 nederlaag tegen PSV in september heeft Ajax geen nederlaag meer hoeven incasseren, een feit waar Erik ten Hag blij mee is. De trainer van de Amsterdammers geniet van de steeds betere wisselwerking van zijn elftal met de fans. "Dat zie je bijvoorbeeld in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0, red.)", zegt de trainer tegenover Ajax TV.

“Toen was het stadion vol, dat is schitterend. De beleving die op dit moment rondom Ajax heerst moeten we vasthouden, maar vooral ook uitbouwen. De wisselwerking tussen de ploeg en de fans moeten we verder versterken. Want dat kan zeker een factor zijn tijdens een succesvolle reeks”, aldus Ten Hag, die verheugd is dat Ajax het goed doet in de Champions League.

Na het uitduel met Benfica (1-1) bedankte de trainer de meegereisde toeschouwers, die Ten Hag toezongen. "Op die manier wilde ik mijn dank tonen aan het publiek, dat in groten getale naar Lissabon was gekomen. Wij hopen dat we dit seizoen tot een succesvol einde kunnen brengen. Dat is nog een lange weg, maar in december kunnen we wel een aantal grote stappen zetten."

Ten Hag stelt dat overwintering in de Champions League het doel blijft, maar dat de steun van het publiek nog altijd nodig is. Ajax staat in de Eredivisie vijf punten achter op koploper PSV en speelt in december tegen Roda JC Kerkrade in de KNVB Beker. "Wij willen op drie podia actief blijven in het nieuwe jaar, dus er komt iets op ons af”, besluit de oefenmeester.