Ödegaard: ‘Dat bepaalt niet of ik bij Real Madrid speel of niet’

Santiago Solari blijft de trainer van Real Madrid. De Koninklijke maakte dinsdag bekend dat de Argentijn het vertrouwen krijgt en zijn contract tot medio 2021 heeft verlengd. Martin Ödegaard werkte bij Real Madrid Castilla reeds samen met Solari en is benieuwd naar de prestaties van El Indiecito.

De middenvelder uit Noorwegen, die op huurbasis voor Vitesse speelt, heeft goede herinneringen overgehouden aan de samenwerking met de 42-jarige Solari. “Hij heeft veel ervaring en weet net als Zinédine Zidane hoe het werkt. Hij weet wat het is om een speler van Real Madrid te zijn. Ik denk dat dat helpt als je er de coach bent.”

“Ik heb een goede band met hem. Hij is erg aardig en goed op het veld. Hij heeft ook goede mensen om zich heen verzameld. Het is erg interessant wat er nu met hem gebeurt. Het ziet er bij Real Madrid erg goed uit sinds Solari is gearriveerd”, aldus Ödegaard tegen VG. Onder Solari werd er gewonnen van UD Melilla, Real Valladolid, Viktoria Plzen en Celta de Vigo.

Of de aanwezigheid van Solari bij het eerste elftal invloed heeft op de kansen van Ödegaard in het Santiago Bernabéu, dat weet de linkspoot niet: “Ik heb een goede band met hem, maar de relatie met een coach bepaalt niet of je speelt of niet. Maar het helpt natuurlijk wel om goed met elkaar te kunnen opschieten.” De verbintenis van de negentienjarige Ödegaard in LaLiga loopt nog tot de zomer van 2021 door.