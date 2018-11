‘Je zult mij niet meer zien bij FC Groningen: weg is weg’

Hans Nijland neemt na dit seizoen afscheid van FC Groningen. De algemeen directeur zal zich dan ook niet meer met het beleid in het Hitachi Stadion bemoeien, zo belooft hij in een interview met het Dagblad van het Noorden. “Je zult mij niet meer zien bij FC Groningen. Weg is weg”, is Nijland duidelijk.

De 58-jarige Nijland had na zijn persconferentie van maandag telefonisch contact met Riemer van der Velde, die eerder jarenlang de scepter zwaaide bij sc Heerenveen. “Hij zei dat ik mij moet gaan bemoeien met mijn opvolging, maar dat ga ik absoluut niet doen. Mijn tijd is geweest”, reageert Nijland.

Als FC Groningen zijn advies nodig heeft, stelt Nijland zich wel gewoon beschikbaar. “Maar dan moeten ze mij wel vragen. Riemer geeft bij Heerenveen ook ongevraagd advies. Ik heb bij hem altijd het idee dat hij te vroeg vertrokken is en na zijn vertrek in een zwart gat viel. Dat is een les voor mij.”

Onder leiding van Nijland groeide FC Groningen uit tot een stabiele Eredivisie-club. Na een afwezigheid van veertien jaar kwalificeerde Groningen zich in 2006 en 2007 bovendien twee jaar op rij voor Europees voetbal. Ook in 2014 werd Europees voetbal behaald. In 2015 won Groningen onder het bewind van Nijland de KNVB Beker, de eerste en tot nu toe enige tastbare hoofdprijs in de historie van de club.