‘Spits van Inter mag niet meer naar nationale ploeg na mailfout’

De nationale ploeg van Senegal neemt het zaterdagavond in de WK-kwalificatiereeks op tegen Equatoriaal-Guinea en Keita Baldé Diao ontbreekt in de selectie. Bondscoach Aliou Cissé had de aanvaller er graag bij gehad, maar vanwege een mailfout is Baldé achtergebleven bij zijn club Internazionale.

Italiaanse media melden dat Abdoulaye Sow Internazionale formeel op de hoogte wilde stellen van het feit dat Baldé was opgeroepen. De vicevoorzitter van de Senegalese voetbalbond gebruikte echter het verkeerde mailadres van i Nerazzurri en daardoor dachten de Italianen dat zij Baldé tijdens de interlandperiode niet af hoefden te staan.

Toen bondsvoorzitter Augustin Senghor lucht kreeg van de fout, vroeg hij Internazionale of hij in direct contact kon komen met Baldé. Omdat de deadline voor het versturen van interlanduitnodigingen verstreken was, gaf Internazionale de bond nul op het rekest. Baldé, die in Spanje werd geboren, staat momenteel op 4 treffers in 23 interlands.