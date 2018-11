Red Bull-talenten strijken neer in Bundesliga

Vladimir Gabulov heeft een punt achter zijn carrière gezet. De ex-keeper van onder meer Dynamo Moskou is benoemd tot minister van Sport in Noord-Ossetië. (Regio 15)

RB Leipzig staat op het punt om Nick Powell een voorcontract aan te bieden. De aanvallende middenvelder van Wigan Athletic is in de zomer transfervrij. (Diverse Engelse media)

De middenvelders spelen bij respectievelijk Red Bull Salzburg en New York Red Bulls.

Genoa en Botafogo hebben een akkoord bereikt over Matheus Fernandes. De jonge middenvelder kost de Italianen naar verluidt vijf miljoen euro. (UOL Esporte)

Andreas Christensen overweegt te vertrekken bij Chelsea. De centrumverdediger is ontevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt van Maurizio Sarri. (Sky Sports)