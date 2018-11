‘Hij kampt met overgewicht en clasht met de zwaargewichten bij Real Madrid’

Isco beleeft nog niet zijn beste seizoen van zijn loopbaan. De aanvallende middenvelder is niet altijd verzekerd van een basisplaats bij Real Madrid en lijkt momenteel niet goed te liggen binnen de Spaanse topclub. Volgens Eduardo Inda, journalist van OK Diario, kampt de 34-voudig international van Spanje met overgewicht.

Isco had recentelijk te maken met een blindedarmontsteking en sinds die tijd heeft de spelmaker moeite om zijn gewicht onder controle te houden, zo stelt Inda bij El Chiringuito. “De situatie van Isco is onhoudbaar. Hij ligt niet goed bij de trainer (Santiago Solari, red.) en ook niet in de kleedkamer. Ze hebben mot, omdat hij nog steeds met overgewicht kampt.”

Solari staat sinds het vertrek van Julen Lopetegui aan het roer bij de Koninklijke en bij de vier wedstrijden onder leiding van de Argentijn heeft Isco geen enkele keer een basisplaats gekregen. De Spanjaard, die sinds de zomer van 2013 bij Real speelt en nog tot medio 2022 onder contract staat, heeft onder Solari nog maar 51 minuten gemaakt.

“Ze praten met hem over zijn overgewicht, maar het probleem is ook dat hij clasht met 'de zwaargewichten' in de kleedkamer”, vervolgt Inda zijn verhaal. “Als je zowel de trainer als het team niet aan je zijde hebt, dan is verdergaan bij Madrid... Ik denk niet dat er nog een volgend seizoen in het verschiet ligt voor Isco”, zo klinkt het.