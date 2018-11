Veltman heeft dubbel gevoel: ‘Ik kom voor de achtste en de kwartfinales’

Joël Veltman meldde zich dinsdag weer op De Toekomst. De 26-jarige verdediger van Ajax scheurde in april van dit kalenderjaar zijn voorste kruisband af. Veltman onderging een knieoperatie en revalideerde maandenlang op het trainingscomplex van de KNVB. Een bewuste keus, zo laat hij weten in gesprek met AT5.

“Je kunt dan wat sparren met andere jongens die ook geblesseerd zijn. Het is puur mentaal ook, dat je niet de andere jongens naar buiten ziet gaan en uiteindelijk in je eentje de gym in moet”, aldus Veltman, die bij Ajax nu langzaam toewerkt naar een rentree. De verwachting is dat de voormalig aanvoerder van Ajax begin 2019 weer in actie zal komen.

De Amsterdamse club weet zonder Veltman te imponeren in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag is nog ongeslagen in de groepsfase van het miljardenbal en staat met acht punten uit vier wedstrijden op de tweede plek in Groep E, met vier punten voorsprong op Benfica en twee punten achterstand op koploper Bayern München.

De goede prestaties van Ajax in Europees verband zorgen voor een dubbel gevoel bij Veltman. “Natuurlijk is het zuur, omdat je weet wat je mist. Je hebt Champions League gespeeld, het mooiste wat er is. Aan de andere kant ben ik hartstikke trots. Ik ken die jongens goed en hoe ze het doen is fantastisch. Ik kom voor de achtste en de kwartfinales”, lacht Veltman.