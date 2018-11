FC Groningen wees Huntelaar af: ‘Tja, zo gaan die dingen’

Bij FC Groningen stonden in de recente geschiedenis meerdere aanvallers onder contract die na hun periode in het noorden naam maakten in het buitenland. Zo speelt Luis Suárez nu bij Barcelona en verdienden Marcus Berg en Eric Nevland transfers naar de Bundesliga en Premier League. De Trots van het Noorden had mogelijk ook goed geld kunnen verdienen aan Klaas-Jan Huntelaar.

De Achterhoeker brak bij sc Heerenveen door in de Eredivisie en na periodes bij Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 keerde hij vorig jaar terug in Amsterdam. Algemeen directeur Hans Nijland erkent in een interview met het Dagblad van het Noorden dat hij Huntelaar naar FC Groningen had kunnen halen. De 76-voudig international van het Nederlands elftal speelde indertijd nog op huurbasis voor De Graafschap.

“Samen met Henk Veldmate zat ik bij Frank Arnesen (technisch directeur van PSV, red.) op kantoor. We zeiden tegen Frank: ‘we zoeken nog een spits. Hebben jullie nog iemand die we kunnen huren?’ Arnesen zei: ‘bij De Graafschap hebben we er eentje lopen, een zekere Huntelaar’.”

“Ik had nog nooit van hem gehoord. Henk zei: ‘nee, die is niet goed genoeg voor de Eredivisie.’ Arnesen kon zich daar eigenlijk wel iets bij voorstellen. Daarna werd Huntelaar voor 100.000 euro verkocht aan sc Heerenveen. Tja... zo gaan die dingen.” FC Groningen informeerde in januari 2017 overigens nog naar Huntelaar, maar de toen nog contractspeler van Schalke gaf Nijland nul op het rekest.