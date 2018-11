Technisch directeur Brentford op 28-jarige leeftijd overleden

De Engelse voetbalwereld is dinsdagmiddag opgeschrikt door het nieuws over de dood van Robert Rowan. Brentford, de club waar de 28-jarige Rowan sinds februari als technisch directeur actief was, heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat hij maandag is overleden.

Rowan trad eind 2014 in dienst bij de Londense club, die actief is in de Championship. In 2015 werd hij aangesteld als directeur voetbalzaken en zwaaide hij ook de scepter bij Brentford B, het team waar talenten tussen de 17 en 21 jaar oud de laatste stappen in hun opleiding zetten. Negen maanden geleden volgde de benoeming tot technisch directeur.

“Iedereen bij Brentford is kapot van het nieuws. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, familie en vrienden, van wie er veel bij deze club werkten”, schrijven de the Bees in een verklaring. Over de doodsoorzaak van Rowan is vooralsnog niets openbaar gemaakt.