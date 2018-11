‘Overmars belde pas toen ik mijn jawoord al aan City had gegeven’

Javairo Dilrosun zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en kan komende vrijdag tegen Frankrijk zijn debuut maken voor Oranje. De aanvaller van Hertha BSC speelde in de jeugd bij Ajax, maar verkaste in 2014 naar Manchester City. Dilrosun zegt in gesprek met het ANP dat zijn verblijf bij Ajax langer had kunnen duren.

“Als Ajax mij in de jeugd ook een contract had aangeboden, dan was ik waarschijnlijk ook helemaal niet naar Manchester City gegaan. Maar Marc Overmars belde pas toen ik mijn jawoord al had gegeven. Misschien was het ook wel goed zo. In Amsterdam wilden vrienden met mij stappen of verkeerde dingen doen. Nu ging ik met mijn ouders naar Engeland en telde alleen maar het voetbal.”

Dilrosun treft bij Oranje onder anderen Quincy Promes, Pablo Rosario en Steven Bergwijn, die om uiteenlopende redenen ook de jeugdopleiding van de Amsterdamse club hadden verlaten. “Er is een periode geweest dat Ajax jeugdspelers niet snel een contract gaf. Dat is nu wel een beetje veranderd”, aldus Dilrosun, die heeft meegekregen dat Pal Dardai, zijn trainer in Duitsland, verrast was door de oproep van de jongeling.

De oefenmeester was kritisch op de uitverkiezing van Dilrosun en stelde dat Oranje te vroeg kwam. “Misschien wil hij mij scherp houden of is hij bang dat ik ga zweven. Maar dat is niet het geval hoor. Ik blijf gewoon normaal doen hoor en hard werken. Ik zal hem het volgende week wel even vragen”, besluit de twintigjarige buitenspeler.