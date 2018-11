Hasselbaink: ‘Hij was zo goed, iemand als hij wordt nu enorm gemist’

Joe Cole maakte dinsdag bekend dat hij een punt zet achter zijn loopbaan, die hem onder meer langs West Ham United, Chelsea en Liverpool voerde. Hoewel de 37-jarige Engelsman tot 56 interlands voor the Three Lions kwam, was hij eigenlijk zelden een onbetwiste vaste waarde bij de nationale ploeg. Jerrel Hasselbaink is dan ook van mening dat Cole meer waardering verdiende in de tijd dat hij nog op de toppen van zijn kunnen presteerde.

“Ik had het mooi gevonden als hij meer had gespeeld bij Engeland. Ik denk niet dat we hem genoeg hebben gewaardeerd en nu smachten jullie naar een speler als hij, die zoveel creativiteit heeft. Iemand als hij wordt nu enorm gemist”, vertelt de oud-spits aan Sky Sports. “Hij was een geweldige speler toen hij naar Chelsea kwam. Juan Sebastian Verón zei nog: ‘Jullie moeten die nummer 10 hebben’, vanwege de kwaliteiten die Cole had.”

“Technisch was hij zo goed en hij was een aardige jongen, met zoveel kwaliteiten. Kijk maar eens terug naar wat hij allemaal gepresteerd heeft, dat is geweldig. Hij deed dingen met de bal die niemand anders kon doen. Het was een genoegen om hem aan het werk te zien en ik wens hem het beste met het volgende hoofdstuk”, ging Hasselbaink verder. De voormalige aanvaller van Chelsea werd ook naar de situatie van Álvaro Morata op Stamford Bridge gevraagd: “Of ze een andere spits nodig hebben? Ik denk dat iedere club die voor de titel gaat minstens drie spitsen moet hebben.”

“Maar als je het mij vraagt, gaat Morata gewoon scoren. Hij is iemand die vertrouwen nodig heeft. Hij is zo goed in het achter de verdediging opduiken, dat moet hij blijven doen. Hij moet zich niet in gaan spannen om iets te worden dat hij niet is. Hij moet juist omarmen wat hij wel goed kan. Hij is niet dezelfde soort speler als Olivier Giroud, die graag het contact met de verdedigers voelt. Morata zou niet zo moeten spelen.”