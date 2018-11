‘Messi heeft dit speciale talent en dat is ook het geval met hem’

Xherdan Shaqiri sloot zich afgelopen zomer aan bij Liverpool en de Zwitserse aanvaller begint zijn draai steeds meer te vinden bij the Reds. Thorsten Fink, ex-trainer van FC Basel en voormalig oefenmeester van Shaqiri, denkt dat de 27-jarige buitenspeler kan uitgroeien tot de beste speler van Liverpool.

In zijn zes laatste optredens voor de Engelse topclub was Shaqiri betrokken bij vijf doelpunten. Volgens Fink kan dit moyenne in de toekomst sterk verbeteren. “Cristiano Ronaldo heeft gewerkt voor wat hij heeft bereikt. Maar Messi had het al. Hij hoefde niet te werken. Messi heeft dit speciale talent en dat is ook het geval met Shaqiri”, aldus Fink in gesprek met ESPN.

“Als hij professioneel blijft en hard blijft werken, kan hij de beste speler van Liverpool worden. Als je niet iedere week bij Liverpool speelt... Dat is niet genoeg voor hem. Zijn doel moet zijn om iedere week te spelen. Hij is slim en het was een plezier om met hem te werken”, aldus de Duitser, die Shaqiri in zijn tijd bij FC Basel vaak als linksback inzette.

“Hij speelde erg goed op die positie. Ik vond hem de beste linksback die ik heb gezien sinds Roberto Carlos. Maar iedere keer wilde hij in de aanval spelen. Hij was erg creatief en deed dingen waarvan je niet wist dat hij het kon. Hij speelt goede diepteballen, schiet goed, geeft puike voorzetten een heeft balcontrole. Hij heeft alles om de perfecte speler te zijn.”