‘Het was bijna of Van der Vaart geboren was om hier te spelen’

De vorige week gestopte Rafael van der Vaart speelde tussen 2010 en 2012 voor Tottenham Hotspur en in Noord-Londen wordt er nog steeds met plezier teruggedacht aan de periode van de 109-voudig Oranje-international bij de club. Van der Vaart speelde in die periode samen met onder meer Ledley King en de verdediger schuwt er niet voor om zijn oud-ploeggenoot te omschrijven als een ‘moderne grootheid’ in de geschiedenis van the Spurs.

“Ja, dat was hij zeker. Ik kan me nog herinneren dat ik versteld stond toen ik voor het eerst hoorde dat Rafa naar de club zou komen. Hij speelde toen op het allerhoogste niveau en was een speler van de buitencategorie”, blikt King via de officiële kanalen van de Engelsen terug op de transfer die Van der Vaart van Real Madrid naar Tottenham maakte. “Het deed me een beetje denken aan de komst van Edgar Davids. Er werd veel over gesproken en de fans vonden het meteen al geweldig. Hij was een echte Spurs-achtige speler.”

“Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat hij genoten heeft van elke minuut hier. Het was bijna alsof hij geboren was om voor Tottenham te spelen, zo goed paste het. Sommige spelers komen hierheen en hebben hét gewoon, die kwaliteiten. Rafa had dat ook. Zijn afronding was ongelooflijk, dat deel van zijn spel werd nog weleens over het hoofd gezien omdat hij technisch zo goed was. Hij kon die pass geven en hij timede de momenten waarop hij in de zestien opdook ook geweldig, hij was een geweldige afmaker.”

“Hij genoot er vooral van om naast Crouchy (Peter Crouch, red.) te spelen. Zij vormden echt een goed duo”, herinnert King zich. “Rafa had de timing om op het goede moment in het strafschopgebied op te duiken en als hij daar was, had hij ook de kwaliteiten en rust om af te ronden, vaak passte hij de bal gewoon in het net. Rafa houdt van voetbal, van het spelen van wedstrijden, doelpunten maken, gewoon op het veld staan. Onthoud dat hij voor teams als Ajax, Real Madrid en hier bij Tottenham heeft gespeeld, teams die op de goede manier voetballen. Hij hield ook van de grote wedstrijden, van de derby’s, van het spelen tegen Arsenal - en scoren tegen Arsenal! Ik denk dat hij toen op zijn gelukkigst was!”