‘Zaakwaarnemer Alexis Sánchez weet genoeg en wendt zich tot Real Madrid’

Alexis Sánchez speelt nog geen jaar bij Manchester United, maar het huwelijk tussen de Chileen en the Red Devils voorloopt vooralsnog alles behalve voorspoedig. Sánchez was tot nu toe goed voor slechts drie doelpunten in de Premier League en ligt naar verluidt slecht in de groep. De aanvaller zou inmiddels zo ‘geïsoleerd’ zijn, dat hij nog maar contact heeft met drie medespelers.

Zaakwaarnemer Fernando Felicevich heeft daarom van zijn cliënt vernomen dat Sánchez in januari weer wil vertrekken van Old Trafford en de belangenbehartiger heeft inmiddels het een en ander in gang gezet. Naast een gesprek met Paris Saint-Germain (dat volgens The Independent overigens niet meer geïnteresseerd is), heeft Felicevich de 122-voudig Chileens international volgens El Chiringuito namelijk ook aangeboden bij Real Madrid.

De Koninklijke zag Cristiano Ronaldo afgelopen zomer vertrekken en wil in januari naar verluidt de markt op voor meer aanvallende stootkracht. Sánchez is daarbij waarschijnlijk een van de grootste namen die beschikbaar is, al is het nog niet duidelijk hoe de Champions League-houder tegenover de komst van de aanvaller staat.

El Chiringuito benadrukt namelijk dat Felicevich geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden en voorzitter Florentino Pérez op de hoogte heeft gesteld van de beschikbaarheid van zijn cliënt. Real, dat in 2011 toen Sánchez Udinese inruilde voor Barcelona ook al werd gelinkt aan de linksbuiten, heeft vooralsnog echter niet gereageerd en er zijn ook nog geen onderhandelingen tussen de betrokken partijen aan de gang.