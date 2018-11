Rechter deelt celstraffen uit na rookgordijn bij PSV - Ajax

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag een aantal straffen opgelegd naar aanleiding van het rookgordijn dat in april van het afgelopen jaar werd veroorzaakt tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion. De dertigjarige Tom H. uit Nuenen is het zwaarst gestraft, zo meldt het Brabants Dagblad. Hij heeft een celstraf van 150 dagen, waarvan 93 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen.

De 23-jarige Jordy van den B., eveneens afkomstig uit Nuenen, heeft een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen. Vier andere verdachten kregen werkstraffen van 120 uur, terwijl één verdachte is vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs. De twee Nuenenaren zijn het zwaarst gestraft omdat zij betrokken waren bij het voorbereiden van de actie met de rookpotten.

Op 23 april 2017 werd in een uitverkocht Philips Stadion vlak na rust een spandoek uitgerold, waarbij negen rookpotten werden aangestoken. Daarop ontstond een grote zwarte rookwolk, die enige tijd in het stadion bleef hangen. De twee zwaarst bestraften bereidden de actie voor door voorafgaand aan de wedstrijd ongeveer vijftien rookpotten in het damestoilet van het supportershome te verstoppen. Tijdens de rust haalden de twee mannen de rookpotten tevoorschijn en verdeelden zij het vuurwerk onder de andere verdachten.