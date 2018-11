Klaassen: ‘Ik dacht weleens: vind je het wel leuk, boeit het je wat we doen?’

Davy Klaassen heeft bij Ajax genoten van de samenwerking met de andere spelers. De middenvelder van Werder Bremen speelde in Amsterdam enige tijd samen met onder anderen Kasper Dolberg en Hakim Ziyech. Vooral over eerstgenoemde speler was Klaassen af en toe verbaasd, aangezien de Deense spits zelden lachte.

"Ik dacht weleens: Kasper, vind je het wel leuk, boeit het je wat we doen?", zegt Klaassen in gesprek met Helden. "Maar als je elke dag met hem bent, ga je hem beter leren kennen. Ik had wel contact met hem, maar het was niet makkelijk om een echt gesprek met hem te voeren. Lasse Schöne was eigenlijk de enige die tot hem doordrong.”

Klaassen voorspelt een grote toekomst voor de 21-jarige aanvaller. Ook Ziyech heeft een mooie voetbalcarrière voor zich, aldus de middenvelder. Klaassen stelt dat hij meteen een klik voelde met de Marokkaans international. "Voordat hij bij Ajax kwam, hoorde ik alleen maar dat hij een lastige jongen was, dat hij zich heel wat verbeeldde.Toen zeiden ze ook dat hij niet meeverdedigde."

Klaassen vond de samenwerking met Ziyech echter zeer prettig. "Hij maakt geintjes, is op een leuke manier een 'boefje' en nooit disrespectvol tegen spelers. Als ik nu ook zie hoe hij meeverdedigt. En die gebaartjes, ach, als je voelt dat je dat zo moet doen, dan moet je dat doen”, aldus de middenvelder, die Ajax in 2017 verliet voor een dienstverband bij Everton.