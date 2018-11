Van Hooijdonk stapt in bij NAC en gaat samenwerken met drietal

Pierre van Hooijdonk, Tim Gilissen, Mitchell van der Gaag en Cor van Rooij verenigen de komende periode hun krachten om het sportieve beleid bij NAC Breda vorm te geven, zo meldt de Eredivisionist dinsdag. Met deze interim-oplossing heeft NAC op korte termijn voldoende slagkracht om invulling te geven aan het sportieve beleid, zo klinkt het. Zodoende vangt NAC het vertrek van technisch directeur Hans Smulders op.

'De focus van de interim kerngroep gaat met name liggen op het waarnemen van dringende technische zaken, het versterken van de selectie in de winterstop, het onderhouden van de relatie met de City Football Group, het doorzetten van de ontwikkeling van het topsportklimaat op het trainingscomplex in Zundert en de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding', zo meldt de Parel van het Zuiden op de clubsite.

Van Hooijdonk gaat vanuit de achtergrond als 'onbezoldigd adviseur' contact opnemen en gesprekken voeren met spelers met betrekking tot in- en uitgaande transfers. Dit gaat hij doen in samenwerking met Cor van Rooij, die vanuit de Commissie van Aandeelhouders (CvA) naar voren is geschoven om de brug te vormen tussen de interim kerngroep, Raad van Commissarissen (RvC) en aandeelhouders.

Gilissen is aangesloten vanuit het management van NAC voor de voortzetting van het ingezette middellange- en lange termijn beleidsplan. Hij spitst zich onder meer toe op de doorstroom van eigen jeugd en de beleidskaders die daarbij horen. Trainer Van der Gaag maakt onder andere de verbinding met de technische staf en voert samen met hen overleg over de wensen en invulling van posities in het elftal.

'Besluiten die door het viertal worden genomen, dienen altijd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de RvC, mede om de financiële kaders secuur te bewaken', zo meldt NAC. Van Hooijdonk geeft op de clubsite aan dat hij altijd al graag iets wilde betekenen voor de club, dat momenteel met acht punten uit twaalf wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie is.

"Het is niet mijn bedoeling om vol in de schijnwerpers te staan, maar met name op de achtergrond te opereren en mijn netwerk en kennis in te zetten om NAC verder vooruit te helpen. (...) NAC ligt mij aan het hart en staat voor een behoorlijke uitdaging, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Iedereen moet daarin de juiste focus hebben en doen waar hij goed in is. We gaan met zijn vieren onze schouders eronder zetten", stelt de oud-spits.