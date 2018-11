Griezmann urenlang in spanning: ‘Mijn zus was bij de aanslag’

Op 13 november 2015 vonden gruwelijke aanslagen in Parijs plaats. Verschillende aanvallen van terroristen zorgden ervoor dat 130 mensen het leven lieten. De meeste doden vielen bij een concert in de Bataclan. Antoine Griezmann kan zich de paniek destijds nog goed voor de geest halen, aangezien zijn zus Maud aanwezig was in het theater.

“Mijn zus was daar ook, dus ik heb een naaste die zich er doorheen heeft moeten slaan”, zegt de spits van Atlético Madrid in een interview met ESPN. De aanvaller kreeg pas na enkele uren te horen dat zijn zus ongedeerd was. “Je moet weer verder denken en de bladzijde omslaan, ook al is dat zwaar. Je moet lachen voor de mensen. Ik moet lachen, bijvoorbeeld, voor mijn zus”, aldus Griezmann.

“In voetbal hebben wij het geluk dat wij blijdschap kunnen brengen naar mensen. We moeten ook laten zien dat wij ervan genieten en moeten er voor blijven zorgen dat we een zo goed mogelijke show opvoeren”, besluit Griezmann, die zich momenteel met de nationale ploeg van Frankrijk voorbereidt op het Nations League-duel met Oranje.

Drie jaar geleden speelde Frankrijk in het Stade de France tegen Duitsland toen er na vijftien minuten, nabij het stadion, twee bommen afgingen, een aanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen. Komende vrijdag speelt Frankrijk in De Kuip tegen het Nederlands elftal, alvorens les Bleus het volgende week dinsdag in een vriendschappelijk duel opnemen tegen Uruguay.